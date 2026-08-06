Asesinato de gerentes de empresa de tecnología: esta es la hipótesis que se maneja

Un video compartido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) muestra el asesinato del propietario de una empresa de tecnología en Santa Bárbara de Heredia. El crimen ocurrió el 17 de marzo del año anterior.

Un año y un mes después, el 21 de abril, el gerente de la misma compañía fue asesinado de la misma manera. Él salía de su casa, en La Puebla de San Pablo de Heredia, cuando fue atacado por dos sujetos en motocicleta.

En ambos casos habrían participado los mismos sicarios y los mismos autores intelectuales. Estos últimos fueron detenidos tras cinco allanamientos realizados en Desamparados, San José y Heredia.

Detienen a sospechosos por el asesinato de dos gerentes de empresa de tecnología

Los detenidos serían quienes planificaron e idearon ambos asesinatos. Además, contrataron a los sicarios y les facilitaron la motocicleta y toda la logística para cumplir con el objetivo.

¿Cuál sería la razón de los crímenes?

Una disputa comercial sería la causa o el motivo de ambos crímenes. Sin embargo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) maneja ambos casos por separado.

Allanamientos

Durante los allanamientos, agentes del OIJ decomisaron dos vehículos: uno de alta gama, que fue retirado en grúa, y una microbús, en la que presuntamente pretendía escapar uno de los sospechosos.

Las investigaciones continúan con el objetivo de determinar cuál fue el móvil de ambos homicidios.