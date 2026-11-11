Asesinan por error a joven que compraba comida en local

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El centro de Limón fue epicentro de la violencia. Un joven de 23 años perdió la vida cuando llegó a comprar comida rápida en un local.

Cuando llegó a la venta de comidas rápidas, se presentó una balacera.

Joven murió en balacera

Dos sicarios en motocicleta llegaron al lugar y empezaron a disparar de manera indiscriminada en las afueras del establecimiento.

El objetivo de los sicarios logra correr y ponerse a salvo, mientras que las balas impactan a la víctima inocente.

¿Qué pasó después?

Víctima fue auxiliada por personas que estaban en el lugar, para posteriormente ser movilizado en un vehículo particular hasta el Hospital Tony Facio, donde lo declararon sin signos vitales.

¿Quién es el fallecido?

Se identificó como Jesús Montenegro Quirós.

Con este caso, ya son 58 las víctimas colaterales que caen blanco de tiroteos, donde ellos eran el objetivo de los sicarios.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.