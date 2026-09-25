Asesinan a mujer dentro de carro y otra pasajera queda grave

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Una mujer de 32 años murió y otra de 29 resultó herida tras un ataque a balazos ocurrido durante la madrugada de este jueves en Jacó, Garabito.

Ataque ocurrió durante la madrugada en Jacó

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ambas mujeres viajaban en un vehículo por calle Madrigales cuando una motocicleta se acercó al carro.

Varios sujetos dispararon en múltiples ocasiones contra el vehículo y luego huyeron del sitio.

La mujer de apellido Seas, de 32 años, recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Los agentes reportaron heridas en la cabeza, pecho, ambos brazos y piernas.

La víctima falleció en el lugar aproximadamente a la 1:40 de la madrugada.

Otra pasajera resultó herida

La acompañante, una mujer de apellido Lanzas y de 29 años, también recibió varios impactos de bala.

Según el reporte preliminar, presentó heridas en el pecho, las costillas y una de sus piernas. Los cuerpos de emergencia la trasladaron a la Clínica de Jacó.

Una tercera mujer viajaba en la parte trasera del vehículo y no sufrió heridas durante el ataque.

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