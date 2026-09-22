Asesinan a joven tras ataque a balazos frente a supermercado

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un hombre de apellido Cortés, de 22 años, murió tras un ataque a balazos ocurrido la noche del lunes en San Pablo de Nandayure, Guanacaste.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió pasadas las 10 p. m., frente a un comercio de la zona.

Cortés se encontraba junto a otras personas cuando, aparentemente, un vehículo llegó al lugar. Tres sujetos descendieron y dispararon en múltiples ocasiones contra el grupo.

Los proyectiles impactaron al joven en el cuello y el brazo derecho.

Joven intentó escapar de los atacantes

Tras recibir los disparos, Cortés intentó escapar de la escena. El joven brincó una malla y terminó dentro de una propiedad cercana, donde falleció debido a las heridas.

Agentes del OIJ de Nicoya atendieron el caso y realizaron el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, trasladaron los restos a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente.

Además, los investigadores recolectaron indicios balísticos en el sitio y los enviaron a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer el homicidio, determinar el móvil y localizar a los responsables del ataque.

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