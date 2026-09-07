Asesinan hombre en las afueras de un supermercado

Mientras permanecía en las afueras de un supermercado, un hombre de entre 30 y 40 años fue asesinado a balazos la noche de este domingo en Barrio San Martín, en Nicoya centro, Guanacaste.

El hombre recibió múltiples impactos de bala y, pese a la atención de la Cruz Roja, se declaró sin signos vitales en el lugar.

Mujer resultó herida en supermercado

Durante el tiroteo, una mujer también resultó herida y se trasladó a un centro médico en condición estable.

El caso se investiga por las autoridades como un posible ajuste de cuentas. Las circunstancias que provocaron el ataque y la identidad de los responsables aún son materia de investigación.

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