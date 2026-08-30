Asesinan hombre en Montezuma de un balazo en la cabeza

Un hombre de aproximadamente 30 años murió tras recibir un balazos en la cabeza la noche de este sábado en Montezuma, Cóbano de Puntarenas.

La información de la Cruz Roja

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 10:54 p. m.

Los paramédicos localizaron al hombre con una herida por arma de fuego en la cabeza, pero ya no presentaba signos de vida.

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¿Cómo ocurrió el ataque?

La benemérita no brindó mayores detalles sobre la manera en la que sucedieron los hechos. Indican que atendieron la emergencia con una unidad de soporte básico.

Las autoridades correspondientes deberán investigar las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.