Asesinan a hombre en el patio de una casa

Fecha de publicación: 26 de October de 2026

Fecha de modificación: 26 de October de 2026

Un hombre murió tras recibir varios impactos de bala en Naranjales de Sarapiquí, en Heredia. La Cruz Roja confirmó el fallecimiento en el sitio.

El caso se encuentra en desarrollo.

Hombre murió tras ataque a balazos

Un hombre fue asesinado durante un hecho violento ocurrido este lunes en Naranjales de Sarapiquí, en la provincia de Heredia.

La Cruz Roja atendió la emergencia y confirmó que la víctima murió en el lugar debido a las heridas provocadas por varios impactos de bala.

De momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el homicidio.

Motocicleta permanece en la escena

En el sitio también se encuentra una motocicleta que, en apariencia, pertenecería al hombre asesinado.

Sin embargo, todavía no se ha confirmado oficialmente si el vehículo estaba relacionado con la víctima o con las circunstancias del ataque.

Por ahora, se desconoce la identidad del fallecido y tampoco han trascendido detalles sobre posibles sospechosos o el móvil del crimen.

Las autoridades deberán esclarecer lo ocurrido y determinar cómo se produjo el ataque armado.

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