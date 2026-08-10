Asesinan hombre de cinco balazos en su propia cama

El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este domingo en el sector de Aquiares de Turrialba, donde dos sujetos armados ingresaron a una vivienda para ejecutar a su objetivo con al menos cinco disparos.

Los sicarios encontraron a la víctima en su habitación y le dispararon en múltiples ocasiones, provocándole la muerte de manera inmediata en el lugar de los hechos.

Agentes de la Policía Judicial se presentaron en la escena del crimen para realizar el levantamiento del cadáver, que posteriormente fue trasladado a la morgue para los trámites correspondientes.