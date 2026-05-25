La mañana de este lunes se registró un violento ataque a balazos en el sector de San Sebastián, específicamente en las cercanías de la escuela López Mateos, donde un hombre fue asesinado a plena luz del día.

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente ingresó a eso de las 9:00 a.m., lo que movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense hasta el lugar de los hechos.

Cruz Roja confirmó a la víctima sin signos vitales

A su llegada, los cruzrojistas encontraron al hombre con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Según la información preliminar, la víctima presentaba heridas de arma de fuego en varias zonas, principalmente en la cabeza, por lo que se declaró muerto en el lugar.

El hecho ocurrió en horas de la mañana, en una zona transitada y a plena luz del día, lo que generó alarma entre vecinos y personas que se encontraban en las cercanías.

Balacera ocurrió cerca de centro educativo

El ataque se presentó en las inmediaciones de la escuela López Mateos, en San Sebastián, lo que encendió la preocupación en la comunidad debido a la cercanía con el centro educativo.

Por el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las circunstancias que rodean el homicidio.

OIJ investigará el crimen

Agentes judiciales se trasladaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones correspondientes.

Las autoridades deberán determinar el móvil del ataque, así como dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento ocurrido en San José.