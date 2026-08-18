Asesinan a dos personas dentro de carro

Un doble homicidio en Paraíso de Cartago se registró durante la noche de este lunes en el sector de Llanos de Santa Lucía.

Según información preliminar, dos de las víctimas se encontraban dentro de un carro cuando fueron atacadas con un arma de fuego.

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, el vehículo habría recibido al menos 20 impactos de bala.

La información fue corroborada con Fuerza Pública, cuyos oficiales atendieron la emergencia y mantienen la escena bajo custodia.

Una víctima murió en sala de operaciones

Una de las personas heridas fue trasladada de emergencia a un centro médico. Sin embargo, murió mientras permanecía en sala de operaciones, según la información preliminar.

Además, una pareja ingresó en condición grave al Hospital Max Peralta, en Cartago.

Estas dos personas fueron trasladadas al centro médico por medios propios, según los datos conocidos sobre la atención de la emergencia.

Ataque dejó varias personas heridas

El hecho dejó, además, otras personas heridas, quienes requirieron atención médica tras el ataque.

Las autoridades y los cuerpos de emergencia trabajaron en la atención de las víctimas mientras la Fuerza Pública aseguró el lugar donde ocurrió la balacera.

Hasta el momento, no han trascendido las identidades de las personas fallecidas ni de las heridas.

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