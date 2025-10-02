Una escena de violencia estremeció la tranquilidad de Aserrí la tarde de este jueves 2 de octubre. En el Barrio María Auxiliadora, se reportó la muerte de una persona tras recibir heridas de arma de fuego.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con la información preliminar, la vía permanece cerrada mientras la Fuerza Pública mantiene la custodia del lugar, a la espera de que los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realicen el levantamiento del cuerpo y recojan las evidencias correspondientes.

Los vecinos manifestaron preocupación, pues la balacera ocurrió en una zona transitada, generando alarma entre las familias del sector.

Por ahora, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima, ni las posibles causas de este violento suceso.

El paso vehicular y peatonal en el Barrio María Auxiliadora de Aserrí se mantiene totalmente cerrado mientras se desarrolla el operativo policial.