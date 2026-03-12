Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un bebé de tan solo un año perdió la vida la noche de este miércoles tras resultar herido durante un violento tiroteo contra una vivienda en el sector de La Laguna, en Quepos.

Ataque armado contra la vivienda

De acuerdo con el reporte preliminar, el ataque ocurrió alrededor de las 10:30 p. m., cuando varios sujetos llegaron en un vehículo, se estacionaron frente a la casa y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones contra el inmueble.

Tras la balacera, los hombres habrían ingresado a la vivienda y revolcado el interior, aparentemente en busca de droga o dinero. Las autoridades presumen que se trataría de un “tumbonazo”, modalidad vinculada al robo de estupefacientes entre grupos criminales.

Bebé herido y traslado al hospital

En la casa se encontraban seis personas, entre ellas tres menores de edad. El bebé de un año recibió un disparo en la cabeza, mientras que un adulto resultó herido por un impacto de bala en uno de sus glúteos.

Ambos fueron trasladados en un vehículo particular al Hospital de Quepos, donde minutos después se confirmó el fallecimiento del menor, pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida. El adulto permanece en condición estable.

Otros dos niños, hermanos del menor fallecido, de 5 y 8 años, se encontraban dentro de la vivienda al momento del ataque, pero resultaron ilesos.

Vehículo de sospechosos se quemó

Posteriormente, las autoridades ubicaron en Parrita un vehículo completamente envuelto en llamas, el cual se presume fue utilizado por los atacantes para cometer el atentado.

El automóvil habría sido incendiado para eliminar posibles evidencias relacionadas con el crimen.

Investigación en curso

Según las primeras investigaciones, el hecho estaría relacionado con disputas entre bandas dedicadas al narcotráfico que buscan controlar territorios para la venta de droga en la zona.

El caso quedó en manos del Organismo de Investigación Judicial, que realiza las diligencias para identificar y capturar a los responsables.

Con este crimen, el país registra 143 homicidios en lo que va del año, de los cuales 23 han ocurrido en la provincia de Puntarenas. Además, el bebé se convierte en el segundo menor de 12 años o menos que muere víctima de homicidio en 2026.