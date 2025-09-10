El activista conservador de 31 años, Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, falleció este miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento al aire libre en la Universidad Utah Valley, según informan medios como El País.

El ataque ocurrió en plena intervención ante cientos de personas. Imágenes difundidas en redes muestran a Kirk sangrando visiblemente mientras hablaba sentado bajo una carpa. Un sospechoso fue detenido poco después del incidente, según las autoridades universitarias.

Kirk fue trasladado de urgencia al hospital, donde permaneció en estado crítico, y fue declarado fallecido hace pocos minutos.

Testigos relataron a CNN lo siguiente: “Un joven se acercó y preguntó cuántas personas transgénero han llevado a cabo tiroteos, y Charlie le respondió. Luego hizo otra pregunta, también sobre atacantes. Antes de que Kirk pudiera tomar el micrófono de nuevo, se escuchó el disparo”.

Emma Pitts, otra testigo, dijo a CNN: “Tras oír el disparo, se vio a Charlie desplomarse. Su cuello se giró y vimos sangre de inmediato”.

El FBI, junto con la ATF, desplegó agentes en el lugar y confirmó que está siguiendo de cerca el caso. También se sumaron a la condena del ataque figuras políticas como el gobernador de Utah, Spencer Cox, y el vicepresidente J.D. Vance, quienes solicitaron unidad para rechazar cualquier tipo de violencia en el ámbito público.

Incluso, el presidente Donald Trump, se pronunció en su red social sobre lo sucedido.