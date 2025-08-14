El centro de la capital se vuelve a convertir en escenario de violencia. La noche de este miercoles asesinaron a un hombre que viajaba con su familia en un viaje de plataforma digital de transporte.

Mientras el vehículo permanecía detenido a la espera de un cambio de luz de semáforo, fue alcanzado por un motocicleta con dos ocupantes, quienes en al menos en 20 ocasiones dispararon contra la víctima, quien viajaba en el asiento de chofer.

El conductor, pareja e hija del hombre resultaron ilesos.

Según el reporte preliminar, el fallecido tendría algún tipo de antecedente por tema de droga.