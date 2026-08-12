Asesinan a una persona en violenta balacera

Una balacera registrada en calle La Bendición, en San Rafael Abajo, dejó a un hombre de aproximadamente 50 años fallecido, según informó la Comisión de Seguridad de San Rafael Abajo y autoridades judiciales.

Balacera ocurrió en San Rafael Abajo

El hecho ocurrió en calle La Bendición, en San Rafael Abajo.

La información difundida por la Comisión de Seguridad señala que una persona recibió impactos de bala durante el incidente.

La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años, murió en la zona como consecuencia de la balacera.

Autoridades mantienen un operativo en la zona

Tras el reporte de la balacera, las autoridades desplegaron un fuerte operativo en el sector para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la información disponible no precisa las circunstancias que provocaron el ataque ni identifica a los responsables.

Investigación tras la balacera

Las autoridades deberán determinar qué ocurrió y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque.

La información sobre la identidad de la víctima y otros detalles del caso podría ampliarse conforme avance la investigación.

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