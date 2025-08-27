El casco central de San José no solo es escenario de robos, peleas y asaltos, también de homicidios. Ya suma 24 y el más reciente sucedió esta mañana en el sector del Paso de la Vaca.

A un costado de la Policía Municipal de San José, encontraron una persona herida y con un charco de sangre.

El sujeto presentaba una certera estocada en el corazón que le costó la vida. La víctima no ha sido identificada hasta este momento, pero se especula que se trata de un hombre de entre 35 y 40 años de edad.

El caso se maneja como una posible riña.

Agentes judiciales recorren la zona en búsqueda de videos o pistas, además de la evidencia posible con la que cuenta la Policía Municipal, para que ayuden a esclarecer los hechos.

Los ajustes de cuentas y las riñas son de las principales causas de asesinatos violentos en la capital.