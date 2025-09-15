Un aparente líder de una organización criminal, ligado a préstamos gota a gota y otros delitos, fue asesinado en el sector de Pavas.
Intervención de familiares
Según indican fuentes judiciales, tras el ataque, sus familiares intentaron trasladarlo a un centro médico en un carro particular, pero ya era muy tarde y falleció en el sitio.
Indentificación de la víctima
El hombre fue identificado como Guillermo Obando Rodríguez.
Información preliminar
Además de ser exconvicto, también se le liga con extorsiones, robos y asaltos.