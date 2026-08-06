Asesinan a reconocido barbero en las afueras de local

De nuevo la violencia golpea al cantón central de Limón. En esta ocasión, la víctima es un reconocido barbero de la zona.

¿Qué pasó?

La víctima fue atacada mientras permanecía en las afueras del local donde laboraba la noche de este 5 de agosto.

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¿Qué estaba haciendo el reconocido barbero?

Según informaron las autoridades y testigos, el barbero, de unos 30 años, permanecía sentado al frente del local, cuando llegó al sitio una moto con al menos dos ocupantes y estos dispararon en múltiples ocasiones.

La víctima se trasladó hastal el Hospital Tony Facio. Sin embargo, al ingresar es reportado como fallecido.

Estadística

La provincia de Limón suma 110 homicidios este año.