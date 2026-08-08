Asesinan a paciente en las instalaciones de hospital

Un nuevo hecho de violencia sacude la zona de Nicoya, Guanacaste, pero esta vez dentro de un centro médico. Durante la madrugada de este sábado, asesinaron a un paciente en las instalaciones Hospital de la Anexión.

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¿Qué se sabe sobreel asesinato en las instalaciones de hospital?

Al parecer, la víctima se encontraba en el área de Emergencias, en una camilla, cuando un sujeto ingresó y le disparó en varias ocasiones.

Según informan medios locales, usuarios del reportan haber escuchado las detonaciones.

Autoridades se encuentran en el sitio. El caso está a cargo del Organismo de Investigación Judicial. El departamento de prensa de esta institución confirmó a este medio que próximamente dará detalles sobre el suceso.