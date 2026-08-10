Asesinan a policía de la fuerza pública a balazos

Un oficial de la Fuerza Pública, de 21 años, fue asesinado a balazos la mañana de este domingo en el sector de Santa Marta, en Batán, Limón. La víctima se identificó como Osvaldo Velázquez Ramírez, quien viajaba en una motocicleta por una calle de lastre y solitaria cuando fue interceptado por varios sujetos.

Según el reporte preliminar, los gatilleros le dispararon en múltiples ocasiones. El joven sufrió heridas de bala en la cabeza, espalda, tórax y brazos, que le provocaron la muerte en el sitio.

Al momento del hallazgo, Velázquez aún llevaba puesto el casco. La motocicleta en la que viajaba no se encontró en el lugar, por lo que las autoridades manejan preliminarmente que los atacantes se la habrían llevado.

Oficial estaba suspendido

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que Velázquez Ramírez era funcionario de la Dirección Regional de Limón, pero se encontraba suspendido de sus funciones mientras enfrentaba una investigación judicial.

De acuerdo con las autoridades, el oficial se investigó junto con otro funcionario por el presunto delito de concusión, relacionado con el supuesto cobro de dinero a personas para permitirles ingresar compras al territorio nacional.

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia.

Las autoridades judiciales mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del homicidio y dar con los responsables.