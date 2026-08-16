Asesinan a mujer que figuraba en lista difundida por grupo criminal

Una mujer de 30 años, de apellido Murillo, fue asesinada la noche de este 15 de agosto en el sector de Matina, Limón. La víctima fue atacada a balazos dentro de un bar.

¿Cómo se dio su asesinato?

Mientras la víctima se encontraba en pleno establecimiento comercial, un sujeto ingresó al sitio, indentificó a los presentes y cuando logró ubicar a su objetivo, le disparó en múltiples ocasiones.

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Tras el ataque, el sospechoso se retiró de inmediato del lugar y se emitió la alerta por el incidente.

¿Quién era esta mujer?

En el pasado la vincularon con participación en una de las organizaciones criminales que operaban en la zona. Este sería el motivo que estaría detrás de su homicidio.

Además, su nombre figuraba en una lista fidundida por grupos crimianles donde aseguraban que sería asesinada.

Reciente atentado

Hace una semana Murillo fue víctima de un atentado. Ella estaba en su vivienda, cuando llegaron varios sujetos y le dispararon en múltiples ocasiones con escopeta.

Varios perdigones le impactaron a nivel de sus piernas. Ella fue trasladada a la clínica de Batán y pocas horas después la dieron de alta.