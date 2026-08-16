Asesinan a mujer dentro de un bar

Una mujer de apellido Murillo, de 30 años fue víctima de un ataque a balazos dentro de un bar en el sector de Matina, Limón.

¿Cómo se dio el ataque?

Según el informe preliminar, la ahora fallecida se encontraba dentro del establecimiento, como clienta, cuando en un momento se escucharon múltiples balazos.

La mujer presenta heridas por proyectil de arma de fuego en cabeza, abdomen, parrilla costal derecha y glúteos.

¿Hay sospechosos detenidos por el homicidio en el bar?

De momento no se han reportado sospechosos detenidos por el crimen. El caso continúa en investigación, con el objetivo de esclarecer los hechos determinar el móvil y dar con los responsables.

Foto con fines ilustrativos.