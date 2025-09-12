La madrugada de este viernes, un hombre identificado con los apellidos Gutiérrez Pizarro, de 35 años, fue asesinado mientras permanecía en una motocicleta frente a un local tipo bar en Batán de Matina.

Según el informe policial, al menos dos sujetos en motocicleta se acercaron al establecimiento y realizaron varios disparos contra Gutiérrez, quien murió en el lugar antes de que la Cruz Roja pudiera brindarle asistencia.

Con este hecho, Costa Rica alcanza 603 homicidios en lo que va del año, de los cuales 125 se han registrado en la provincia de Limón, lo que refleja un incremento preocupante de la violencia en la región.

Las autoridades investigan el caso para determinar motivos y posibles responsables, mientras la población de Batán y Matina expresa su preocupación por la seguridad en espacios públicos.