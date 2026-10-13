Asesinan a menor de edad con fusil de guerra en Matina de Limón

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Un menor de 17 años fue asesinado con un fusil de guerra AR-15 en la localidad del Goli, en Matina de Limón, cuando dos sujetos en motocicleta llegaron al sitio.

La víctima intentó escapar corriendo y logró llegar a una plaza de deportes, donde finalmente se desplomó y fue declarada sin vida por la Cruz Roja Costarricense.

Con este caso ya son 37 los menores asesinados por disputas entre bandas que buscan dominar territorios para la venta de drogas en la provincia del Caribe.