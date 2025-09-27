Un violento ataque con arma de fuego ocurrido a medianoche de este sábado dejó como saldo un joven fallecido y al menos cuatro personas heridas en el sector de Desamparados, Alajuela.

¿Qué se sabe del caso?

Según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela, el fallecido fue identificado como un joven de apellido Chavarría, de apenas 19 años. De manera preliminar, se indicó que el muchacho se encontraba con otras personas en una alameda cuando, aparentemente, un sujeto armado apareció de forma sorpresiva y comenzó a disparar múltiples veces contra el grupo.

Chavarría falleció en el sitio, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas en el tiroteo. Las víctimas fueron trasladadas de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela. Aún no se ha confirmado su estado de salud.

Escena bajo investigación

Agentes judiciales realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios en el lugar de los hechos, como parte de la investigación en curso. El cuerpo fue enviado a la morgue judicial para la respectiva autopsia, y hasta el momento no hay personas detenidas en relación con este crimen.