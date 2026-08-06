Asesinan a “Luigi” en estrecha y oscura calle

Un hombre de 35 años, identificado por las autoridades con el apellido Arrieta y con el alias de “Luigi”, murió asesinado la noche de este miércoles en el sector de Cerro Bonito, San Rafael Abajo de Desamparados, luego del ataque por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Lo atacaron en plena vía pública

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hecho ocurrió alrededor de las 9:30 p. m., cuando la víctima estaba en una estrecha y oscura calle, en vía pública.

En apariencia, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron y, sin mediar palabra, le dispararon en múltiples ocasiones por razones que aún investigan.

Recibió impactos en el tórax y el abdomen

El hombre presentaba varias heridas de bala en el tórax y el abdomen, por lo que falleció en el sitio antes de recibir atención médica.

En la escena, los agentes judiciales ubicaron al menos cinco indicios balísticos, los cuales recolectaron como parte de la investigación.

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Investigación en curso

Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar y, de momento, no los lograron identificar.

Los agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo, al que trasladaron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, mientras continúan las diligencias para esclarecer el homicidio y determinar el móvil del ataque.