Un joven de unos 20 años de edad fue asesinado de múltiples impactos de bala la noche de este domingo en el barrio Bellavista Limón.

Hechos

Habría sido atacado por dos sujetos en motocicleta. Según los vecinos, ellos escucharon una gran cantidad de detonaciones y al salir a ver se toparon con el joven tendido sobre la calle.

Perfil del asesinado

Se le vincula a una serie de delitos. Sería responsable de cometer asaltos contra estudiantes de secundaria en el centro de Limón.

Imágenes muestran como el pasado jueves el sospechoso se acerca por detrás a un estudiante que camina distraído, lo arrincona contra una pared, lo amenaza y finalmente le despoja sus bienes.