Un hombre de 31 años, identificado con el apellido Smith, fue asesinado la madrugada de este domingo en Matina, Limón, mientras se desplazaba en bicicleta por la zona.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia se atendió a las 2:33 de la madrugada en el cantón de Matina.

Recibió un disparo en la cabeza y en una pierna

Según la información preliminar, al joven lo interceptaron dos sujetos que viajaban en motocicleta, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de darse a la fuga.

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A la llegada de los socorristas, la víctima presentaba heridas por arma de fuego en la cabeza y una extremidad inferior. Sin embargo, se declaró sin signos vitales en el lugar.

Cuerpo se remitió a la morgue judicial

El cuerpo del fallecido se trasladó a la morgue judicial, donde se le realizará la respectiva autopsia.

El caso quedó en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial, quienes ahora investigan el móvil del homicidio y buscan identificar a los responsables del ataque.