Un joven fue asesinado la tarde de este sábado en Tejarcillos de Alajuelita.

Reporte de la Cruz Roja

"Nos reportan una persona herida por arma de fuego. A la llegada de nuestros recursos, valoramos un hombre adulto, de 29 años, el cual tenía varios impactos de bala, quedando sin signos vitales en el lugar", indicó Carlos Novoa, de la Cruz Roja.

Hechos

Lo que se asegura es que la víctima fue atacada a balazos cuando se encontraba en el inmueble.

Razones del asesinato

No se tienen claras las razones del asesinato. El caso se encuentra en investigación.