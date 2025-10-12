El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio detalles sobre el reciente homicidio de un hombre en Corales de Limón.

¿Qué dice el OIJ?

Hecho sucedió a eso de la 1:30 p.m.

La víctima, en apariencia participaba de una de las actividades festivas que se desarollan en la zona, cuando fue alcanzado por unos balazos.

Traslado

El hombre fue trasladado en un carro particular hasta el Hospital Tony Facio, lugar donde lo declararon sin signos vitales.

¿Se dio más detalles sobre el caso?

Por el momento no hay persona detenidas.

El caso se mantiene en investigación.