Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles en el cantón central de Limón, mientras recogía a su hija de una guardería.

Ataque a plena luz del día

Según información preliminar, el sujeto, de nacionalidad nicaragüense y en condición migratoria irregular, fue atacado desde un vehículo cuando ya tenía a su hija en brazos. El crimen ocurrió en las cercanías del centro infantil en Limón.

Minutos después del ataque, el vehículo en el que habrían huido los responsables fue localizado varios kilómetros después, donde fue incendiado en un aparente intento por borrar evidencia.

Posible vínculo con grupo criminal

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el fallecido podría tener nexos con la banda delictiva conocida como “La H”, activa en la zona del Caribe costarricense. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente este vínculo.

Información en desarrollo

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se encuentra recopilando pruebas en el lugar y no se descarta que haya más implicados.

Esta es una noticia en desarrollo.