Asesinan a hombre frente a local comercial: OIJ expone video de los sospechosos

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) publicó un video de un homicidio ocurrido frente a un local comercial, con el objetivo de identificar y detener a los sospechosos.

El video

En las imágenes se observa a la víctima junto a lo que sería su vehículo cuando se aproxima otro carro. De este descienden dos hombres que comienzan a dispararle.

El hombre intenta huir, pero uno de los disparos lo hace caer al suelo. Los sospechosos se retiran del lugar; sin embargo, segundos después, uno de ellos regresa y le dispara nuevamente.

Según informó el OIJ, el fallecido era de apellido Román, de 29 años. El homicidio ocurrió a eso de las 8:00 p. m. del jueves 6 de agosto de 2026, en Herediana de Siquirres.

Seguimiento judicial

El 9 de octubre, oficiales de la Policía Administrativa realizaban un retén policial en Guácimo cuando un vehículo se dio a la fuga. Tras darle seguimiento e interceptarlo, dos sujetos descendieron del carro y huyeron a pie, mientras que el conductor quedó detenido.

Según la investigación del OIJ de Siquirres, este hombre estaría relacionado con el homicidio. Además, las autoridades le decomisaron dos armas de fuego tipo AK-47.

Los agentes de la Subdelegación Regional de Siquirres solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a los sospechosos o aportar información sobre el caso. Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse a la línea confidencial 800-800-0645 o escribir al correo [email protected], del Centro de Información del OIJ.

Por: Camila Rosales Méndez

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