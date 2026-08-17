Asesinan a hombre en un rancho tras dos balazos en la cabeza

Un hombre murió asesindo a balazos durante la madrugada de este lunes dentro de una estructura tipo rancho, ubicada en un lote baldío en San Felipe de Alajuelita.

El reporte ingresó aproximadamente a las 3:03 a. m. Oficiales de la Fuerza Pública realizaban un recorrido de rutina por la zona y encontraron el cuerpo.

¿Qué fue lo que pasó?

Agentes del OIJ llegaron al sitio y realizaron una revisión preliminar del cuerpo. Los investigadores determinaron que, en apariencia, el hombre presentaba dos heridas de arma de fuego, ambas a la altura de la oreja derecha.

Además, los agentes localizaron varios indicios balísticos en la escena, que fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes.

Sin identificar y sin causa

De momento, las autoridades no han logrado establecer la identidad del fallecido, ya que no portaba documentos de identificación, ni tampoco las circunstancias que propiciaron el hecho.

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El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para los procedimientos correspondientes.