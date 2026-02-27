Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Un hombre de apellido Jiménez Mora, de 40 años, fue asesinado la noche del jueves en el sector de Purral de Goicoechea, luego de recibir un disparo en la cabeza.

Según información preliminar del Organismo de Investigación Judicial, la víctima se encontraba dentro de su vivienda cuando fue llamado por dos hombres que llegaron en motocicleta. Al salir, se produjo una discusión y uno de los sujetos le disparó en la cabeza, provocándole la muerte en el sitio.

Amplia movilización policial

Tras el ataque, se desplegó una importante movilización de cuerpos de emergencia y seguridad. La Cruz Roja Costarricense declaró sin signos vitales al hombre y la escena fue entregada al OIJ para el levantamiento del cuerpo.

Oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía Municipal de Goicoechea también realizaron operativos y retenes en distintos puntos del cantón, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

116 homicidios en lo que va del 2026

Con este caso, el país suma 116 homicidios en lo que va del 2026. Solo la provincia de San José acumula 38 asesinatos.

Las autoridades han señalado que muchos de estos hechos estarían vinculados a disputas entre bandas por control territorial, principalmente en San José, Limón y Puntarenas.

El OIJ mantiene abierta la investigación y solicita a la ciudadanía brindar cualquier información de manera confidencial a sus líneas oficiales.

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