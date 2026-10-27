Asesinan a hombre en la entrada de un hotel

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Un hombre de apellido Pérez, de 31 años falleció la tarde de este lunes 26 de octubre en el sector de Paso Canoas, en la entrada de un hotel. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer el reporte preliminar.
En la zona conocida como “Hotelera” el ahora fallecido se encontraba en la entrada de servicio de un hotel. En un momento determinado llegó un sujeto, con quien habría tenido algún tipo de altercado y es ahí cuando resultó herido por proyectil de arma de fuego.
Oficiales aproximadamente a 800 metros del lugar donde se dio el homicidio interceptaron un vehículo en el que viajaba un sujeto de apellido Zúñiga, de 30 años. Será remitido al Ministerio Público.
Dicho vehículo tendría relación con el homicidio.
El caso se encuentra en investigación.
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