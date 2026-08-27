Asesinan a hombre cerca de local comercial: revelan su identidad

La tarde de este miércoles, un hombre de 25 años fue asesinado a balazos en vía pública, cerca de un local comercial, en el sector de Guápiles, Limón.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como un hombre de apellido Moya, de 25 años.

Hombre atacado por dos sujetos en motocicleta

De acuerdo con la información suministrada por el OIJ, los hechos ocurrieron alrededor de las 4:45 p. m., cuando Moya se encontraba en vía pública cerca de un local comercial.

En ese momento, una motocicleta llegó al sitio con dos sujetos.

Según la investigación preliminar, uno de los ocupantes se bajó de la motocicleta y disparó en múltiples ocasiones contra Moya.

El sospechoso habría utilizado un arma calibre 9 milímetros.

Víctima murió en el lugar

Los disparos provocaron que Moya quedara gravemente herido y muriera en el sitio.

Los agentes de la Delegación Regional del OIJ de Guápiles atendieron el homicidio y realizaron las diligencias correspondientes para recopilar evidencia.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias que rodearon el ataque y localizar a los responsables.



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