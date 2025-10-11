El cantante y actor Fede Dorcaz, de nacionalidad argentina, fue asesinado el jueves en la Ciudad de México, en lo que las autoridades investigan como un posible “ataque directo”.

Modo del ataque y lugar del hecho

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el artista recibió múltiples disparos mientras conducía hacia al oeste de la capital mexicana. Las investigaciones preliminares apuntan a que los agresores se desplazaban en dos motocicletas.

Hay versiones de medios, como TMZ, que sugieren que se trató de un intento de robo: Dorcaz habría sido baleado en el cuello y murió de manera instantánea en el sitio del crimen.

Investigación en curso

Las autoridades revisan grabaciones de videovigilancia para identificar a los responsables del ataque. El caso ya fue notificado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Repercusiones en los medios y proyecto artístico

Dorcaz tenía previsto participar en el reality show Las Estrellas Bailan en Hoy, transmisión de Televisa. El programa respondió al suceso con un mensaje en X (antes Twitter), lamentando el fallecimiento y reconociendo su aporte artístico.

También su pareja de baile planificada, Mariana Ávila, expresó su duelo públicamente: