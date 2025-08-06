Un empresario estadounidense de 71 años murió asesinado en Costa Rica tras ser contactado por una adolescente de 17 años, quien, en apariencia, habría participado en un plan para robarle junto con otros sospechosos.

El sujeto era presidente de una empresa de diseño de ingeniería en Estados Unidos, y se vio por última vez el 16 de mayo en Quepos. Su desaparición se reportó al OIJ el 27 de ese mismo mes.

El cuerpo apareció el 6 de junio en un barranco en Bermejo de Lagunilla, Cartago. Estaba atado de pies y manos, con múltiples impactos de bala.

Según las autoridades, el móvil del crimen fue el robo. Los agresores habrían sustraído al menos $18.000 en efectivo, el vehículo de la víctima, que aún no ha sido localizado, y realizaron compras por $10.000 con sus tarjetas bancarias.

El OIJ logró ubicar y detener a tres sospechosos este miércoles, durante allanamientos realizados en Cartago, Zaragoza de Palmares y Nicoya. Entre los detenidos figuran la menor de edad, quien presuntamente “enamoró” al empresario, y dos hombres adultos de 22 y 20 años respectivamente. Aún falta una persona más por capturar.

En una etapa previa de la investigación, las autoridades ubicaron a cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años en San Sebastián con las tarjetas de la víctima. Sin embargo, estos fueron liberados poco después sin medidas cautelares.

