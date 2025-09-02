Dos hombres, con edades entre los 60 y 65 años, fueron asesinados a balazos frente a un establecimiento comercial en la localidad de Playón Sur de Parrita, en un hecho que las autoridades presumen se trató de un asalto frustrado.

El Pacífico Central registra un incremento en hechos de violencia, con al menos ocho homicidios en dos semanas en los cantones de Parrita y Quepos, según reportes de la Cruz Roja y el OIJ.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por el aumento de la inseguridad y la frecuencia de estos enfrentamientos.