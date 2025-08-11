A eso de las 3:39 p.m. de este lunes 11 de agosto, la Cruz Roja Costarricense fue alertada sobre una situación de emergencia en el sector de La Uruca, San José.

Al llegar al sitio, los socorristas se encontraron con una escena violenta: dos hombres se encontraban dentro de un vehículo con múltiples impactos de bala. Pese a los intentos de valoración, ambos fueron declarados fallecidos en el lugar.

La Cruz Roja movilizó un total de tres ambulancias para atender el incidente, el cual generó alarma entre los vecinos y afectó el tránsito en la zona.

Las autoridades policiales ya se encuentran en la escena para iniciar con las investigaciones correspondientes y determinar las circunstancias del ataque.

Noticia en desarrollo.