Asesinan a balazos al guarda de Ebais en medio trabajo

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El guarda de seguridad del EBAIS de Concepción de Alajuelita murió asesinado a balazos la tarde de este martes, en un ataque armado que dejó a otra persona muerta en la misma zona.

¿Qué sucedió?

La Cruz Roja Costarricense recibió el despacho a las 6:47 p. m. y movilizó unidades hasta el EBAIS, ubicado frente a la plaza de deportes.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a dos hombres con aparentes heridas de arma de fuego. Ambos fueron declarados sin signos vitales.

De manera preliminar, se indica que el guarda de seguridad sería víctima colateral.

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La escena quedó bajo custodia de las autoridades policiales correspondientes, quienes deberán investigar las circunstancias del ataque y determinar qué ocurrió.