Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este martes en Carrillos de Poás, en Alajuela, mientras estaba dentro de un vehículo.

Ataque en vía pública

El hecho se registró a eso de las 7:25 p.m., en la calle conocida como La Senda, según el reporte de la Cruz Roja Costarricense.

Una mujer resultó herida

En el mismo ataque, una mujer recibió un disparo en una de sus piernas y se trasladó de emergencia al hospital de Alajuela.

Las autoridades investigan el caso para determinar el móvil de la agresión. Se especula que se trata de un posible intento de bajonazo.

De momento, las autoridades no revelan la identidad de la víctima.