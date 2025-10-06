Un nuevo hecho de violencia se registró esta noche en San Rafael Abajo de Desamparados, donde un ataque armado dentro de una barbería dejó una persona fallecida y un menor de 17 años herido.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la información preliminar de la Fuerza Pública, dos hombres que viajaban en motocicleta llegaron al establecimiento y abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro.

El menor herido fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, mientras que otro adulto recibió atención en una ambulancia privada.

La persona fallecida, un hombre adulto, cayó a la entrada del local tras ser alcanzado por los disparos. El sitio permanece acordonado y bajo custodia policial mientras se espera la llegada de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Un fin de semana marcado por la violencia

Con este caso, el país alcanza 672 homicidios en lo que va del año, en medio de un fin de semana violento que ya había sumado ocho asesinatos, incluido un triple homicidio en Pavas.