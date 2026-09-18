Asesinan a balazos a mujer dentro de su casa

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

Una mujer de 42 años, de apellido Martínez Carrillo, murió tras recibir múltiples balazos dentro de su propia casa en Estrada de Matina, Limón, la tarde de este viernes.

¿Qué fue lo que ocurrió?

Según el reporte, varios sujetos llegaron a la propiedad a bordo de una motocicleta, ingresaron a la vivienda y dispararon en reiteradas ocasiones contra la mujer. Tras el ataque, los sospechosos huyeron del lugar.

El cuerpo de Martínez quedó tendido en el patio de la casa. Cuando llegó la Cruz Roja Costarricense, la mujer ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en el sitio.

Dos heridos más

En el ataque también resultaron heridas una mujer de aproximadamente 18 años y un hombre. Ambos fueron trasladados en un vehículo particular, primero a la Clínica de Batán y posteriormente a un hospital, debido a la gravedad de sus heridas.

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La Fuerza Pública custodió la escena mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron indicios balísticos para el análisis correspondiente.

Aparentemente, Martínez podría tener vínculos con una estructura criminal asentada en Matina. De acuerdo con la información divulgada, esta organización sería rival de otra estructura.

Las autoridades judiciales investigan el homicidio como un posible ajuste de cuentas y determinarán las circunstancias que provocaron el ataque.