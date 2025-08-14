Un adolescente de 13 años fue asesinado a balazos este jueves frente a una escuela en San Felipe de Alajuelita, en un presunto ajuste de cuentas relacionado con la estructura criminal de Los Lara.

Según testigos, dos sujetos persiguieron y dispararon al menor en plena vía pública alrededor de las 2:30 p.m., impactándolo varias veces en el rostro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realiza el levantamiento del cuerpo mientras la Fuerza Pública despliega un operativo para capturar a los atacantes que huyeron del lugar.