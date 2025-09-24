Un hombre perdió la vida la tarde de este miércoles en Tres Ríos, luego de recibir varios impactos de bala mientras viajaba en su vehículo color rojo.

Según la información preliminar, el conductor intentó llegar hasta la Cruz Roja en Tres Ríos para recibir atención médica, pero falleció en el lugar.

Escena bajo custodia policial

La Fuerza Pública mantiene custodiada la escena a la espera de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes se encargarán de la recolección de indicios y del levantamiento del cuerpo.

El caso se mantiene en desarrollo, mientras equipos de prensa se trasladan a la zona para ampliar detalles sobre este homicidio ocurrido hace pocos minutos.