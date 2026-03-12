Asesinan a adulto mayor de 74 años en Cartago

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un adulto mayor de 74 años murió tras recibir varios disparos frente a su vivienda en Linda Vista de La Unión, en la provincia de Cartago.

El crimen ocurrió la noche del miércoles, cuando sujetos llegaron hasta la casa y llamaron a la puerta.

¿Qué fue lo que pasó?

De acuerdo con la investigación del Organismo de Investigación Judicial, OIJ, los atacantes gritaron el nombre de una persona que vive en la vivienda.

El adulto mayor, identificado como Fernando Castillo, salió para ver qué ocurría y en ese momento los sospechosos le dispararon en múltiples ocasiones.

Los proyectiles impactaron el portón de la casa, la pared frontal y el corredor. Al menos dos disparos alcanzaron el pecho del hombre, lo que provocó su muerte en el sitio.

Sospechan que ataque tiene que ver con su hijo

Las autoridades manejan como principal hipótesis que el ataque estaría relacionado con una deuda que tenía el hijo de la víctima. El caso también se vincula con la actividad de estructuras criminales que operan en la zona.

Una de las líneas de investigación apunta a un sujeto conocido con el alias de “Turco”, quien figura como uno de los presuntos líderes de agrupaciones delictivas en el sector.

OIJ inspeccionó la vivienda este jueves

Agentes del OIJ regresaron este jueves al lugar del crimen para realizar inspecciones y entrevistas. Sin embargo, familiares y vecinos prefirieron guardar silencio por temor a represalias.

Los investigadores también confirmaron la presencia de múltiples impactos de bala en la vivienda donde ocurrió el ataque.

Zona marcada por la violencia

El asesinato ocurrió en una comunidad que ya ha sido escenario de otros hechos violentos. Apenas 100 metros del lugar, el pasado 4 de diciembre asesinaron a una maestra, quien llegó a cobrar un dinero relacionado con un alquiler familiar.

Ese caso provocó operativos policiales para desarticular una organización criminal vinculada con tráfico de drogas, cobros de préstamos “gota a gota” e intimidación en la comunidad.