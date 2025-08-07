El asesinato de un adulto mayor en Barrio Luján, San José, ocurrió cuando sicarios que llegaron en bicimota llamaron a la puerta de su vivienda y abrieron fuego, un crimen que refleja la escalada de violencia en zonas residenciales.

Este caso, que se suma a otro homicidio registrado hace tres semanas en la misma comunidad, ha activado protocolos de investigación del Organismo de Investigación Judicial para identificar patrones delictivos.

Vecinos exigen reforzar patrullajes ante la recurrencia de hechos violentos que comprometen la seguridad en sectores urbanos.