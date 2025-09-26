El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantiene un operativo en una finca ubicada en Peralta de Turrialba, a unos 59 kilómetros de Guápiles, con el objetivo de localizar lo que presuntamente serían los restos de Gabriel Ignacio Moreno Huerta, un joven de 18 años reportado como desaparecido el pasado 19 de mayo.

Desaparición en Guápiles

Según el informe policial, al joven lo sacaron a la fuerza de su casa en Guápiles durante la noche. Desde entonces no se volvió a saber de él.

Una alerta anónima condujo a los agentes hasta la propiedad de aproximadamente cuatro hectáreas, donde se realiza un rastreo con perros entrenados en detección de restos humanos.

Hipótesis de las autoridades

Las versiones preliminares señalan que al joven presuntivamente lo habrían asesinado y desmembrado para luego enterrarlo en el terreno. De acuerdo con la investigación, la causa estaría relacionada con una negativa del muchacho a involucrarse en la venta de drogas para un grupo criminal de la zona.

Búsqueda en finca de Turrialba

La operación es dirigida por la oficina regional del OIJ en Pococí y la sección de Crimen Organizado. Las autoridades pidieron a los vecinos de la zona comunicarse de manera confidencial al 800-8000-645 si cuentan con información que permita ubicar al sujeto.

Crímenes similares en Costa Rica

El caso recuerda al reciente hallazgo de dos personas extranjeras asesinadas y sepultadas en su propia finca en Quepos, lo que refleja un patrón cada vez más frecuente en crímenes vinculados al narcotráfico en el país.