Disparo en la cabeza deja joven muerto durante un desfile

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Un joven de aproximadamente 22 años fue asesinado a balazos mientras participaba, junto a familiares, en un desfile realizado en Pocora de Guácimo, Limón.

¿Qué ocurrió?

El hecho se registró durante la tarde de este domingo, cerca de la Plaza de Deportes de Pocora.

Según el reporte preliminar, un sujeto se acercó hasta donde se encontraba la víctima y le disparó al menos en dos ocasiones en la cabeza.

Tras el ataque, el sospechoso escapó corriendo y tomó la ruta 32, donde logró darse a la fuga.

Víctima murió en el lugar

La Cruz Roja Costarricense atendió al joven, pero los paramédicos lo declararon sin vida en el sitio.

La víctima fue identificada como Maykel Bravo, quien, según el reporte preliminar, formaba parte de la banda Pocora y se encontraba disfrutando del desfile junto a sus familiares cuando ocurrió el ataque.

De momento, las autoridades desconocen el móvil del homicidio.

Otro tiroteo ocurrió minutos después

Mientras los agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaban el levantamiento del cuerpo, se registró otro tiroteo en las cercanías.

El segundo hecho ocurrió a unos 50 metros de las instalaciones de la Fuerza Pública, en las afueras de un bar. Un hombre resultó herido y fue trasladado a la Clínica de Pocora, donde posteriormente fue declarado sin vida.

La víctima fue identificada preliminarmente como Alejandro Picado Alfaro.

Las autoridades investigan ambos casos. En total, durante aproximadamente una hora y media se registraron tres hechos violentos en el cantón de Guácimo.